Сотрудники ГИБДД проведут отработку по выявлению нарушений при перевозке детей.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в рамках проведения профилактической акции «Летние каникулы», сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с представителями ДНД проведут целенаправленные профилактические мероприятия по контролю за перевозкой детей.

Такие проверки будут проведены 27 мая в период с 17 до 20 часов на загородных автодорогах и на въездах в населенные пункты.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с п. 22.9 ПДД РФ «Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка».

Нарушение требования данного пункта влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск