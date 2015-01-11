Правила дорожного движения для тех, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности.

Прогресс не стоит на месте – это утверждение актуально и для средств передвижения. Если раньше использовались преимущественно автомобили, мототехника и велосипеды, то в настоящее время все большую популярность приобретают средства индивидуальной мобильности (СИМ) – это роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства.

Но, упрощая жизнь пользователям этих средств, они одновременно усложняют ее другим участникам дорожного движения. Так как они используются как на тротуарах, создавая препятствия пешеходам, так и на дорогах общего пользования, повышая риски возникновения ДТП.

Так, 20 мая, около 16 часов 10 минут, на нерегулируемом перекрёстке улиц Цветочная - Горная, водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика,2011 года рождения, который пересекал проезжую часть перекрёстка, не спешившись с самоката. От удара ребёнка отбросило на припаркованный вдоль проезжей части автомобиль Лада Веста. В результате данного дорожно - транспортного происшествия мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован. По факту данного дорожно -транспортного происшествия проводится проверка.

Уважаемые родители!

Госавтоинспекция напоминает, что необходимо постоянно проговаривать с ребенком правила поведения на улице, в том числе при пересечении проезжей части дороги. Правила передвижения на средствах индивидуальной мобильности они также должны знать и соблюдать. Кататься на таких устройствах необходимо в специально отведенных местах, в парках, в скверах, на детских площадках, где нет движения транспорта.

Водителям также необходимо быть более внимательными при управлении транспортными средствами и соблюдать установленную скорость.