Всё, что вы хотели знать об экотропах "Егоза-Сугомак"!

Какие уже открыты, а какие в стадии разработки?

Кто трудится над воплощением идей?

Можно ли посещать экотропы с детьми?

Ответы на эти, а также многие другие вопросы в нашем сюжете.