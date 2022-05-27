Всё, что вы хотели знать об экотропах «Егоза-Сугомак»!

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 23.05.2022г. по 29.05.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее
МТС и ГИТИС в рамках творческого благотворительного проекта «Поколение М» объявляют результаты предварительных онлайн-прослушиваний на актерский факультет крупнейшего театрального вуза Европы. Подробнее
25 и 27 мая 2022 года в рамках проведения 1 этапа профилактической акции «Внимание дети!» сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с представителями образовательных организаций города и народной дружины «Озерские автомобилисты» провели проверки водителей на предмет нарушения правил перевозки детей. Подробнее
В Челябинской области сегодня, 26 мая, около 3000 выпускников написали единый государственный экзамен по трем предметам по выбору: географии, литературе и химии. Как сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона, первый день ЕГЭ прошел штатно. Подробнее