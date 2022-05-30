Алексей Текслер обратился с посланием к Заксобранию Челябинской области.

Сегодня, 31 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с посланием к Законодательному Собранию – главной темой обращения стало дальнейшее развитие региона в условиях западных санкций.

Мероприятие прошло в ДС «Юность» в рамках 24 заседания Заксобрания. Помимо депутатов ЗСО, в зале присутствовали члены регионального правительства, депутаты Госдумы, Совета Федерации, представители бизнес-сообщества, религиозных и культурных организаций.

Ключевым посылом речи Текслера стала констатация стабильности ситуации и полного контроля над происходящими в регионе процессами, а также продолжения развития области и реализации всех текущих проектов.

По мнению политолога Александра Мельникова, послание Текслера оказалось максимально содержательным, насыщенным фактурой по реализованным во всех сферах стратегическим планам и по принятым оперативно мерам поддержки экономики и жителей области.

«Минимум “лирики”, много конкретных цифр и примеров», – подчеркнул политолог.

https://dostup1.ru/politics/Alexey-Texler-obratilsya-s-poslaniem-k-Zaxobraniyu-Chelyabinskoy-oblasti_150296.html