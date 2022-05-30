Текслер пообещал Челябинской области достойное будущее

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что перед регионом открываются новые перспективы развития, – они вызваны уходом с рынка большинства зарубежных производителей, а также уже имеющимися на Южном Урале возможностями.

Заявление прозвучало во время Послания главы региона к Законодательному Собранию. Ключевым посылом речи Текслера стала констатация стабильности ситуации и полного контроля над происходящими в регионе процессами, а также продолжения развития области и реализации всех текущих проектов.

«Какая бы ситуация ни складывалась в стране и в мире, Южный Урал всегда был силен единством, и наш крепкий трудовой характер помогал нам успешно преодолевать все сложности и препятствия. Сегодня самое время пообещать, что у Южного Урала будет достойное будущее. Сплотившись вокруг Президента, мы продолжим развитие нашего региона. Преодолеем любые давление, санкции, сложности. Максимально используем все открывающиеся возможности. И, конечно, позаботимся о тех, кому будет нужна наша помощь», – заявил Алексей Текслер.

При этом губернатор отметил, что выполнения перспективных задач каждый житель области должен сделать для этого максимум на своем месте.

https://dostup1.ru/society/Texler-poobeschal-Chelyabinskoy-oblasti-dostoynoe-buduschee_150307.html