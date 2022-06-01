2022-06-03PKT08:01:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 03.06.2022 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня пятница 03 июня 2022 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 15 град. С • атмосферное давление 742 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 72 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 2-10,11п, Гайдара 11-5п, Монтажников 52-1п С 9 до 12 часов 2 В сетях электро-снабжения Набережная 8 с 13-30 до 16 час 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Музрукова 40,42, Матросова 45, Дзержинского 32-4п, К.Маркса 1-4п, Калинина 11 с 9 до окончания работ К.Маркса 2-10,11п-ды, К.Маркса 20-5,6п, Гайдара 11-5п, Монтажников 52-1п с 9 до 12 часов К.Маркса 8, Луначарского 23 с 9 до 16 часов К.Маркса 16-1п с 10 до 12 часов К.Маркса 16-2п с 14 до 16 часов Вниманию озерчан! Днём 03 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, усиление порывов ветра при грозах до 20 м/с. Вниманию водителей! 03.06.2022 г. с 07.30 будут проводиться работы по асфальтированию участка автомобильной дороги улично-дорожной сети Озерского городского округа по ул. Строительная (от ул. Советская до ул. Кирова). 03.06.2022 г. по ул. Октябрьская (от ул. Семенова до ул. Ермолаева) будут проводиться работы по ремонту автомобильной дороги улично-дорожной сети Озерского городского округа. Просим Вас обеспечить свободный проезд дорожной техники и освободить ремонтируемый участок от легкового транспорта. Уважаемые озерчане! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с 18 апреля проводит обучение слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель». По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города. Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44. 1. 1.Фитосанитарная обстановка: в норме. 1.2 Эпидемиологическая обстановка: в норме. 1.3. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 1.4. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 1.5.РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,13 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,12 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло. На основании постановления администрации Озерского городского округа от 15 апреля 2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» на территории Озерского городского округа устанавливаются: - с 05.06.2022 по 01.09.2022 купальный сезон; - с 15.06.2022 по 01.11.2022 навигационный сезон. Места для массового отдыха на водоемах: - пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; - пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7; - пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1; - пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28; - пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка». Места опасные для купания: - обводненный карьер в 115 м на юго - запад от нежилого здания, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус, 4; - обводненный карьер в 85 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект Карла Маркса, д. 1; - обводненный карьер в 35 м на юг от жилого дома, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Дзержинского, 63; - озера Большая и Малая Нанога, Кызылташ, Булдым; - озеро Иртяш в микрорайоне Заозерный. 3. Лесопожарная обстановка: на территории Озерского городского округа с 04 мая 2022 года введен особый противопожарный режим. Вход и въезд граждан в леса Озерского городского округа запрещен. На период действия особого противопожарного режима: -запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. - запрещается сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных и автомобильных дорог. 4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 03 июня 2022 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, град. Ветер западный, северо-западный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13°, в низинах до плюс 3°, днем плюс 21-26°. НЯ: Днем 03 июня местами кратковременные дожди, грозы, град, порывы ветра при грозах до 20 м/с. ОЯ: не прогнозируется. 2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, потери курсовой устойчивости при сильном боковом ветре, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий в количестве 3-8 случаев (Р=0,3). 4.ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 5.Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей и поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах. 6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 7.Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 8.Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 9.За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 185 сообщений. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/51216/ alebedeva 2022-06-03PKT08:01:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 02.06.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 01.06.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 31.05.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 26.05.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 25.05.2022 г.