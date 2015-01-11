Транспортный вопрос: без мнения граждан не обойтись

Под председательством главы округа Евгения Щербакова состоялось заседание рабочей группы по вопросам организации транспортного обслуживания жителей Озерского городского округа.

– Депутаты работают непосредственно с жителями на своих округах, у них есть понимание точечных задач и проблем. Вопросы транспортного обеспечения очень актуальные, они важны для каждого жителя Озерского городского округа, поэтому у нас создана рабочая группа, чтобы совместно прорабатывать и искать решение той или иной проблемы, – объяснил объединение усилий глава округа.

Рабочая группа была создана в Собрании депутатов при фракции партии «Единая Россия». Координирует её работу депутат Собрания депутатов округа Валентина Сылько:

– Депутаты в данном случае выступают в роли связующего звена между жителями округа и исполнительной властью. Мы аккумулируем обращения и пожелания людей по вопросам, связанным с расписанием, остановками, наличием и отсутствием маршрутов, изучаем и предлагаем возможные варианты решения.

В состав рабочей группы также вошли: первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков, начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Надежда Белякова, депутаты Валентина Сылько, Ольга Юминова, Василий Сметанин, Вадим Каримов.

Первоочередная задача, которая была поставлена в рамках рабочей группы – это возобновление движения садового маршрута №18, который осуществляет перевозку пассажиров от Главпочтамта в сторону садов за лагерем «Отважных» ежедневно, утром и вечером.

Кроме того, по многочисленным обращениям жителей города было скорректировано движение маршрута №55, чтобы людям, в том числе и садоводам, было удобно добираться из одной части города в другую не только утром и вечером, но и в дневные часы. Было перенесено два утренних рейса, которые ранее осуществлялись в промежутке с 07:00 до 08:00 часов, на 11:00 и 14:00 часов.

В перспективе рабочая группа рассмотрит возможность изменения и актуализации движения других маршрутов, в частности, маршрута №3. Также речь идёт о необходимости дополнительных остановок общественного транспорта в районе строящейся ледовой арены «Высота», нового жилого комплекса «Шоколад».

– Сейчас идёт проработка этих вопросов со специалистами администрации. Планируется, что к началу учебного года решение должно быть найдено, – пояснила Валентина Сылько.

По информации, которая поступила в рабочую группу от жителей, в том числе и от садоводов, у людей, живущих в старой части города, в летний сезон существует необходимость в поездках в сады, расположенные в сторону Кыштымского КПП. В настоящее время в этом направлении движется только межмуниципальный маршрут, который забирает пассажиров с площади Ленина и едет в сторону Кыштыма. На этом маршруте используются автобусы малого и среднего класса вместимости, поэтому существует необходимость разделить пассажиропоток людей, которые направляются на учёбу и работу, и пассажиропоток садоводов. Возможно, необходимо задействовать автобусы большей вместимости или дополнительный маршрут, либо изменить периодичность движения общественного транспорта.

– Для того, чтобы определить, что именно требуется гражданам, нужна обратная связь от садоводов. Хочу обратиться к ним с просьбой: направляйте предложения председателям своих СНТ, а мы централизованно эти обращения проанализируем и передадим специалистам УКСиБ, – рассказала депутат Ольга Юминова.

С предложениями по организации транспортного обслуживания в Озерском городском округе можно также обратиться в депутатский центр партии «Единая Россия» по телефону 3-34-18.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51260/