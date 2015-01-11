Сотрудники полиции провели профилактические лекции с военнослужащими.

В гарнизонном клубе 93 Ордена Красной звезды дивизии войск Национальной гвардии Российской Федерации личному составу управления соединения и подразделениям непосредственного подчинения сотрудники УМВД России по ЗАТО г.Озерск провели профилактические лекции, направленные на разъяснение ответственности, связанной с незаконным приобретением, употреблением и распространением наркотических средств и психотропных веществ, а также напомнили об актуальных схемах мошенничества и о том, как обезопасить себя и близких от действий злоумышленников.

Старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков капитан полиции Антон Заярный разъяснил составы основных статей Уголовного Кодекса и Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, регламентирующих ответственность за незаконный оборот наркотиков. Оперативник также довел информацию об основных видах наркотических средств, изымаемых на сегодняшний день на территории Озерского городского округа и мерах профилактики их распространения.

Специалист по связям со СМИ лейтенант внутренней службы Регина Сутягина подробно разъяснила наиболее часто используемые схемы мошенников, на которые попались жители нашего города. Например, использование подменных абонентских номеров, при которых номера телефонов могут быть действительно закреплены как за банками, так и за различными государственными организациями. Какими бы ни были предлоги, Регина Олеговна рекомендовала не верить незнакомым людям. Даже если они обращаются по имени и отчеству, необходимо прекратить разговор и перезвонить по официальным номерам финансовых организаций.

Справочно: за текущий период 2022 года зарегистрировано 125 сообщений, из них 30 - покупки в сети Интернет (включая социальные сети), 20 заявлений потерпевших от звонков мошенников, представившихся сотрудниками службы безопасности банка или правоохранительных органов, 15 заявителей, которые хотели продать товар на сервисах бесплатных объявлений, 14 потерпевших, лишившихся денежных средств под предлогом инвестирования. Общий ущерб потерпевших от мошеннических действий на территории Озерского городского округа составил 33 288 613 рублей.