Более 130 яхт вышли на озеро Тургояк в Кубке Федора Конюхова.

В Челябинской области на озере Тургояк стартовала всероссийская детская парусная регата «Кубок путешественника Федора Конюхова – на соревнования заявились 133 участника из Миасса, Магнитогорска, Челябинска, Снежинска, Свердловской и Самарской областей, Пермского и Краснодарского краев, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Удмуртии и впервые из Крыма.

В первый день стартов удалось провести все три запланированных гонки, а всего в программе соревнований их девять. Самый многочисленный класс – «Оптимист», представленный 88 яхтами, классы «Кадет» и «Зум-8» – 60.

«Когда здесь собираются дети из разных регионов, озеро буквально оживает. Год за годом мы совершенствуем систему организации, стараемся расширять регионы присутствия, – отметил председатель совета директоров клуба-отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин.

Лидером в классе «Зум-8» стал Кирилл Чуданов из Екатеринбурга, в классе «Кадет» лучший результат показали Никита Андрианов и Глеб Лапшин из Саратова, в классе «Оптимист» – Егор Сердюк из Сочи. У участников из Челябинской области пока призовое место – его в классе «Зум-8» завоевал представитель Миасса Константин Конюхов. В прошлом году эта команда стаала первой в командном зачете.

«За десять лет здесь побывало очень много ребят, я здесь в пятый раз в качестве главного судьи, гонка проходит в таком уникальном месте – озере Тургояк. Оно идеально подходит для воспитания универсальных яхтсменов, так как его погодные условия значительно отличаются от морских», – пояснил главный судья соревнований Вадим Механиков.

По его словам, в планах сделать регату в Миассе отборочной на Первенство России.

Фото пресс-службы Минспорта Челябинской области.

https://dostup1.ru/society/Bolee-130-yaht-vyshli-na-ozero-Turgoyak-v-ramkah-Kubka-Fedora-Konyuhova_150604.html