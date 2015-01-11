Муниципальные спасатели: о безопасных и опасных местах массового отдыха на водоемах.

Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

в связи с падением уровня воды в озере Иртяш внесены изменения постановление от 15.04.2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год»:

1) места для массового отдыха на водоемах:

· участок береговой полосы в районе пляжа «Нептун» в 15 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Архипова, д. № 6;

· участок береговой полосы в районе пляжа «Дальний» в 60 м на запад от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, улица Иртяшская, д. № 7;

· участок береговой полосы в зоне рекреации МБУ ПКиО расположенный по адресу: г. Озерск улица Парковая, д № 1;

· пляж в зоне рекреации ДОЛ «Отважных» расположен по адресу: г. Озерск, ул. Иртяшская, 100;

· пляж в зоне рекреации ДОЛ «Орленок» расположен по адресу: г. Озерск, северный берег озера Акакуль;

· пляж в зоне рекреации ДОЛ «Звездочка» расположен по адресу: г. Озерск, северный берег озера Акакуль;

2) места опасные для купания:

· участок прибрежной зоны в районе пляжа «Молодежный» в 105 м на юго-восток от ориентира - здание МБОУ СКОШ №36 III-IV видов, расположенное по адресу: г. Озерск, ул. Бажова, д 28;

· обводненный карьер в 115 м на юго - запад от ориентира - нежилое здание, расположенное по адресу: г. Озерск, Озерское шоссе, 22, корпус 4;

· обводненный карьер в 85 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 1;

· обводненный карьер в 35 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, 63;

· озера Большая и Малая Нанога; Кызылташ; Булдым; Иртяш в микрорайоне Заозерный.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51305/