Поедим! Готовим ризотто с грибами. (10.06.22г.)

В регионе реализуются меры, направленные на сохранение благополучной эпизоотической обстановки, одна из них – проведение специальных учений. Очередное тактико-учебное мероприятие по противодействию гриппу птиц прошло 9 июня в посёлке Метлино Озерского городского округа. Подробнее
Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озёрского городского округа» для работы на пляжах требуются матросы-спасатели, умеющие хорошо плавать и нырять, годные по состоянию здоровья, без вредных привычек. Подробнее
Этот год в России объявлен годом нематериального культурного наследия. И если оглянуться вокруг, то можно убедиться, что наш Южный Урал – великолепный и удивительный край. Это история, культура, традиции тех народностей, которые населяют наш край с севера на юг, с запада на восток. Чтобы не остаться в стороне, в «Орленке» в этом году решили реализовать программу «Крутые маршруты», посвященную нашему Южному Уралу. Подробнее
В Челябинской области на озере Тургояк стартовала всероссийская детская парусная регата «Кубок путешественника Федора Конюхова – на соревнования заявились 133 участника из Миасса, Магнитогорска, Челябинска, Снежинска, Свердловской и Самарской областей, Пермского и Краснодарского краев, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Удмуртии и впервые из Крыма. Подробнее