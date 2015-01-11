Регионы УрФО приступят к совместному развитию внутреннего туризма.

Губернаторы Челябинской, Тюменской и Курганской областей заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития внутреннего туризма.

В ходе совещания главы регионов отметили, что главной задачей сотрудничества являются турпоездки жителей внутри УрФО. Для этого необходима доступная и комфортная инфраструктура, развитая дорожная и транспортная сеть, работа над которыми активно ведется.

Губернатор Челябинской области рассказал о завершающемся ремонте четырехполосной дороги М-5 между двумя мегаполисами УрФО и подчеркнул важность создания транспортных коридоров между соседними регионами. Подписанное соглашение между Челябинской, Тюменской и Курганской областями предусматривает формирование автомобильного маршрута по направлению Челябинск – Шадринск – Тюмень.

https://dostup1.ru/economics/Regiony-UrFO-pristupyat-k-sovmestnomu-razvitiyu-vnutrennego-turizma_150710.html