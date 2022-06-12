Сотрудники полиции Озерска провели познавательное мероприятие для ребят из летнего школьного лагеря.

В преддверии Дня России ребята из отряда летнего школьного лагеря дневного пребывания МБОУ СОШ №38 посетили Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск.

Встреча началась с показательных выступлений. Инспекторы-кинологи продемонстрировали профессиональную подготовку служебных животных. Ребята узнали о методиках, применяемых при обучении собак, о методах дрессировки для поиска наркотических и взрывчатых веществ.

Полицейские рассказали о работе кинологической службы – какие породы собак чаще всего стоят на страже порядка, сколько времени требуется для воспитания щенка и обучению его основным приёмам. А затем все желающие с удовольствием смогли погладить полицейских собак и сфотографироваться с ними.

В продолжение мероприятия, в музее УМВД председатель Совета ветеранов майор милиции в отставке Сергей Серухин вместе со старшим экспертом майором полиции Александром Багаутдиновым рассказали о специфике служебной деятельности разных подразделений полиции и продемонстрировали работу криминалистической техники. Эксперт на примере показал, каким образом обнаруживаются следы рук на месте преступления, после чего ребята смогли сами поработать с дактилоскопическим порошком, который полицейские используют для обнаружения отпечатков пальцев.

Подобные встречи имеют не только познавательный и профилактический характер, а также приносят массу положительных эмоций всем ее участникам.