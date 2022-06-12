Сегодня челябинцы смогут наблюдать суперлуние.

Сегодня, 14 июня, челябинцы смогут наблюдать суперлуние – естественный спутник Земли будет казаться больше и ярче обычного.

«Луна пройдет точку полнолуния в 14.52 мск, однако это полнолуние будет особенным: спустя около 11 с половиной часов после него наш спутник пройдет перигей – ближайшую к Земле точку своей орбиты – примерно в 357 тыс. 429 километрах. Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8% относительно среднего значения и составит 33,4 угл. мин., а яркость возрастет примерно на 13%», – говорится в сообщении.

Наиболее крупной Луна будет казаться около горизонта (вечером и утром) за счет «лунной иллюзии».

Отметим, сегодняшнего небесного явления ждут не только астрономы, но и астрологи, которые называют его одним из самых сильных явлений лунного календаря, временем, когда каждый желающий может изменить свою жизнь, поскольку на период полнолуния, по оценкам эзотериков, у многих приходится пик силы и всплеск энергетики.

https://dostup1.ru/society/Segodnya-chelyabintsy-smogut-nablyudat-superlunie_150768.html