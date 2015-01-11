ТОСЭР «Озёрск»: наша «Эра» в центре внимания.

Участники информационно-технологического экспертного совета Росатома посетили площадку Регионального центра облучательных технологий «Эра» (резидент ТОСЭР «Озёрск») и ознакомились с возможностями использования ионизирующих излучений для нужд различных отраслей.

Также делегаты ИТЭС посетили экспозицию информационного центра «Маяка», музей техники и технологии первого промышленного уран-графитового реактора на заводе химического производства, познакомились с технологией переработки отработавшего ядерного топлива на радиохимическом заводе.

– РЦОТ «Эра» – пример реализации высокотехнологичного производства, опирающегося на уникальные технологии атомной отрасли, – говорит Николай Пегин, генеральный директор АО «Атом-ТОР». – Неудивительно, что сегодня предприятие привлекает профессионалов различных направлений, например, специалистов по информационным технологиям. Возможности ТОСЭР — реальный инструмент для снижения нагрузки на старт новых бизнесов, которые можно и нужно создавать вокруг предприятий отрасли.

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