В Озерске начала свою работу летняя лаборатория «Школа волшебников» в рамках духовно-просветительской программы «Росток».

Это уникальная творческая инициатива, которая объединяет более 50 детей из инклюзивного проекта «Мир на ладошке», воспитанников школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки и учеников Детской музыкальной школы №1 города Озерска.

Все они участвуют в создании спектакля, премьера которого состоится в рамках XIX благотворительного фестиваля «Снежность» в декабре 2022 года. Первые сессии «Школы волшебников» прошли в Челябинске и Озерске. В течение двух дней юные артисты работали над пьесой, репетировали и представили первый постановочный номер.

Организаторы и представители ключевых направлений проекта провели рабочие встречи, на которых обсудили все основные вопросы по реализации первого этапа подготовки постановки, а главный режиссер Озерского театра кукол «Золотой петушок», руководитель проекта «Мир на ладошке» Дмитрий Ерохин, дал мастер-класс по управлению куклами для воспитанников Школы вокального искусства.

Ольга Стебунова, заслуженная артистка России, куратор духовно-просветительской программы «Росток»:

- Мы приступили к созданию нового удивительного спектакля, в котором впервые на одной сцене участвуют юные вокалисты, музыканты и особенные дети из инклюзивного проекта «Мир на ладошке». Постановка сочетает в себе разные формы театрального искусства, которые, на первый взгляд, невозможно соединить в одном спектакле. Но на самом деле всех участников объединяет главное - единое пространство театра и музыки. И такое объединение через совместное творчество, безусловно, способствует всестороннему развитию детей и подростков.

Борис Каплун, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Детской школы вокального искусства:

- Мне кажется, это очень интересная идея, и, безусловно, мы постараемся воплотить ее в жизнь, создав прекрасный и яркий спектакль. Кроме того, воспитанники Школы вокала впервые работают на одной сцене с особенными детьми. И вместе мы попытаемся ввести их в новую музыкальную историю, и, я уверен, с нашей поддержкой, они смогут освоить вокальные навыки и получат самый настоящий опыт театральных выступлений.

- Участие в театральной постановке – увлекательный и интересный процесс, в который будут вовлечены не только ученики школы, но и молодые педагоги. Юные музыканты и преподаватели приобретут полезный опыт концертной деятельности, выступления на одной сцене с артистами театра. Новые форматы работы с музыкальным материалом способствует их профессиональному росту, – отметила Лариса Кузнеченкова, директор Детской музыкальной школы №1.

Дмитрий Ерохин, главный режиссер Озерского театра кукол «Золотой петушок», руководитель проекта «Мир на ладошке»:

- Первые встречи прошли в творческой и дружелюбной атмосфере. Конечно же, мы понимаем, что впереди – большая работа, ведь наш проект объединяет целых три больших коллектива. Плюс нужно учитывать особенности работы с детьми с ОВЗ. Но уже сейчас мы видим, с какой отдачей и эмоциями дети относятся к предстоящему выступлению, и уверен, что в декабре мы увидим яркий запоминающийся спектакль.

Для справки:

Духовно-просветительская программа «Росток» была запущена в 2017 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова, и реализуется с благословения Челябинской епархии Русской православной церкви. Ее основными направлениями являются духовно-просветительская деятельность, развитие творческого потенциала детей и подростков, инклюзивные проекты, образовательные программы, благотворительные акции.

Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям: Пасхальный и Рождественский фестивали, фестиваль искусств «Дорога к храму», Дни славянской письменности и культуры, а также творческие лаборатории. Участниками духовно-просветительской программы ежегодно становятся более 500 человек.

Информация пресс-службы Андрея Комарова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51364/