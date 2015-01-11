Приход Покровского храма г. Озёрска стал победителем в конкурсе Малых грантов «Православная инициатива — 2022».

Проект, созданный приходским Духовно-просветительским центром "Первоцвет", называется "Путешествие в историю" и направлен на работу с детьми из городских школьных лагерей.

16 июня несколько отрядов участвовали в путешествии по станциям квеста "Колокола: традиции и современность". Ребята узнали, зачем и когда звонят колокола, какие они бывают, как их отливают и из чего, откуда они появились и какими были раньше, попробовали сами позвонить на звоннице и сделали открытку своими руками. Отгадав загадку, получили памятные призы.

Источник: https://vk.com/oz_prihod

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51369/