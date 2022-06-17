Вниманию родителей, отправляющих детей в детские оздоровительные лагеря на вторую смену.

Реагировать на громкость музыки и слова режиссера, запоминать имена совершенно незнакомых людей и слова из стихотворения Александра Блока "Есть игра", а затем попытаться все это сказать вслух на память в определенном порядке во время хаотичного движения по залу - все это актерский тренинг, который 18.06.2022г. провел для зрителей режиссер театра драмы и комедии "Наш дом" Никита Трофимов. Подробнее