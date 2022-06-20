9 июля состоится фотомарафон «Егоза-Сугомак».

Глк "Егоза" приглашает фотографов-профессионалов и фотографов-любителей принять участие в фотомарафоне! Где главная задача (помимо общения: как можно разнообразнее и полнее рассказать о возможностях территории вокруг гор Егоза и Сугомак для активного и здорового отдыха жителей Южного Урала.

ЭТАПЫ КОНКУРСА:

Первый этап – 9.07. Основной день фотомарафона, который пройдет на территории ГЛК «Егоза». На него принимаются фотографии, сделанные не посредственно в день проведения фотомарафона.

Регистрация участников с 10:00. Прием работ до 15:00.

Ждем всех желающих!

Чай, кофе и хорошая компания гарантированы!

Второй этап – 10.07 — 17.07. В нём участвуют фотографии, сделанные во время марафона, но победителя уже выберут подписчики нашей группы в номинации «приз зрительских симпатий».

Третий этап (заочный) — 10.07 — 17.07. Конкурс среди всех пользователей в ВКонтакте! Просто опубликуйте фото (до 24:00 17.07!), сделанные на Егозе весной или летом этого года у себя на странице (открытой странице) с тегом #егоза_сугомак и ВСЕ!

Победителя в этой номинации выберут опытные фотографы-эксперты!

Итоги второго и заочного этапа будут объявлены 18.07.22!

НОМИНАЦИИ

В рамках фотомарафона планируется выявить лучшие работы и наградить их авторов следующих номинациях:

«Егозалюбовь». Лучшее фото сделанное в жанре пейзажа

«Егожу на егозе». Лучшее фото сделанное в жанре репортажа

«Егозалюбовь». Лучшее фото сделанное в жанре пейзажа фотографом младше 18 лет.

«Егожу на егозе». Лучшее фото сделанное в жанре репортажа фотографом младше 18 лет.

«Приз зрительских симпатий»

«Фото наших подписчиков»

ДИПЛОМЫ И ПРИЗЫ предоставят организаторы (то есть, глк "Егоза" и Центр развития туризма Кыштыма)

Подробности тут: https://vk.com/glk_egoza?w=wall-79156140_9447