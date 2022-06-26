В Метлино состоялся традиционный Открытый Чемпионат Озерского городского округа по триатлону

Соревнования состоялись 25 июня в п. Метлино и собрали 114 участников из 13 городов (Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Кыштыма, Озёрска и других), представителей четырех субъектов Российской Федерации.

В числе вышедших на старт был Андрей Алыпов - мастер спорта по триатлону, Чемпион России, призёр международных соревнований, член сборной нашей страны.

В ходе чемпионата спортсмены стартовали на дистанциях (в личном зачете):

- плавание 0,1 км + велосипед 2 км + бег 0,4 км (мальчики 11-12 лет);

- плавание 0,1 км + велосипед 2 км + бег 0,4 км (девочки 11-12 лет);

- плавание 0,3 км + велосипед 8 км + бег 2 км (юноши 13-14 лет);

- плавание 0,3 км + велосипед 8 км + бег 2 км (девушки 13-14 лет);

- плавание 0,75 км + велосипед 20 км + бег 5 км (мужчины – элита, женщины-элита).

Жители поселка Метлино всегда с большим интересом наблюдают за происходящими в рамках чемпионата событиями. Поклонницей триатлона и активной болельщицей является депутат Собрания депутатов Озерского городского округа по п. Метлино Ольга Хакимова:

- Я с большим удовольствием и в то же время переживанием следила за всеми забегами, болела за каждого и искренне, со слезами на глазах, радовалась успехам абсолютно всех ребят. Спасибо им за труд, терпение, спортивный дух, за тягу к победе! Было тяжело, но все справились! Достойно выступили на чемпионате спортсмены нашего округа, показали отличные результаты. Всем тренерам искренняя благодарность и почёт! Родителям ребят – спасибо: ваша поддержка дорогого стоит. Горжусь своими земляками, каждым из выступивших участников. Триатлон - это очень непростой и зрелищный вид спорта.

Ольга Хакимова отдельно отметила организацию мероприятия, работу председателя озерской федерации триатлона Андрея Комиссарова и волонтеров поселка, которые провели пять часов на жаре, помогая спортсменам и судьям.

Следует отметить, что чемпионат проходил в поселке уже второй год подряд после трехлетнего перерыва. Возвращению триатлона в Метлино во многом способствовало и то обстоятельство, что в 2020 году был произведён долгожданный капитальный ремонт асфальтобетонного полотна ул. Береговой (п. Метлино). И теперь спортсмены преодолевали один из этапов по ровной, не травмоопасной трассе.

Организаторами чемпионата выступили: РОО «Федерация триатлона Челябинской области», Управление по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа, ОГСОО «Федерация триатлона».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51477/