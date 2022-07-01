Два жителя Озерска потеряли около 6 млн., поверив лжебанкирам.

Два жителя Озерска потеряли около 6 млн рублей после телефонных разговоров с лжебанкирами, причем большая часть потерянных средств – кредитные деньги.

Одному из потерпевших – 39 лет. Ему позвонили якобы из кредитного отдела банка – с уточнением информации по «заявке на кредит», которой мужчина не подавал. Тогда разговор продолжился с отделом службы безопасности, где рекомендовали в целях защиты денежных средств «обнулить лицевой счет» и перевести денежные средства на «безопасный счет».

«Абоненты были настолько убедительны, что под их диктовку озерчанин выполнял все действия, не догадываясь о корыстных целях позвонивших. Так мошенники завладели сбережениями пострадавшего в размере 870 тыс. рублей, а также оформили на него онлайн-кредит на сумму около 2,5 млн рублей. Обналичив денежные средства, житель Озерска, не задумываясь, перевел их на указанные счета, после чего рассказал о случившемся знакомым, которые ему пояснили, что его обманули мошенники и ему необходимо обратиться в полицию. Общая сумма ущерба потерпевшего составила 3,32 млн рублей», – говорится в сообщении.

По такой же схеме лишился более 2,5 млн рублей другой житель Озерска, 1956 года рождения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности: никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев по телефону, кем бы вам ни представились; не переводите денежные средства на сторонние счета; помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе и от принятых вами решений.

https://dostup1.ru/society/Dva-zhitelya-Ozerska-poteryali-okolo-6-mln-poveriv-lzhebankiram_151473.html