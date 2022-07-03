Эксперт рассказал, когда выгоднее брать отпуск в 2023 году.

Сервис по писку работы SuperJob сообщил, когда лучше брать отпуск в 2023 году, – юрист компании назвал месяцы с наибольшими и наименьшими потерями для тех, кто получает оклад и работает пять дней в неделю.

Директор юридического департамента SuperJob и эксперт по трудовому законодательству РФ Александр Южалин объяснил челябинцам, как планировать свой отпуск на 2023 год, чтобы максимально выиграть при этом в деньгах.

Так, самыми выгодными месяцами будут:

август;

октябрь;

чуть хуже июнь, июль, октябрь, декабрь.

К самым невыгодным для ухода в отпуск месяцам 2023 года относятся:

январь;

февраль;

апрель;

май.

Если использовать отпуск в эти месяцы, то можно существенно потерять в деньгах при выплате отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить зарплату за отработанное время.

«В чем логика определения выгодных и невыгодных месяцев? Если коротко – чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск в этом месяце. По закону, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения оклада. То есть, к примеру, если работник получает оклад 50 тыс. рублей в месяц, то эту сумму он получит и за 17 отработанных дней в январе 2023 года и за 23 – в августе. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной», – пояснил Александр Южалин.

Поэтому, как считает директор юридической практики компании, в месяце с небольшим количеством рабочих дней выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять по итогу в доходах. А в те месяцы, где рабочих дней много, брать отпуск выгоднее.

https://dostup1.ru/society/Expert-rasskazal-kogda-vygodnee-brat-otpusk-v-2023-godu_151484.html