Золотые наши: озерским выпускникам вручены заслуженные награды.

По традиции в начале июля в администрации округа проходит церемония награждения медалями «За особые успехи в обучении» и серебряными значками озерского образования.
Чествование выпускников, награжденных медалями, проходит в Озерском городском округе с 2004 года, а с 2012 года вручаются памятные символы – серебряные Значки озерского образования. Значков удостаиваются учащиеся, награжденные медалями «За особые успехи в учении», получившие на едином государственном экзамене 100 баллов по учебным предметам, в течение 3-х последних лет занимавшие призовые места на региональном или заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Церемонию награждения открыл глава округа Евгений Щербаков:
– Уважаемые выпускники, родители и педагоги, я поздравляю вас с успешным завершением такого важнейшего пути – учёбы в школе. Вы ответственно прошли его вместе. Ребята, вы показали свою работоспособность и целеустремлённость, вы являетесь гордостью Озерского городского округа, мы ценим ваши достижения.
Сегодня мы с радостью вручаем вам эти заслуженные награды. Желаю вам сохранить этот боевой настрой на всю жизнь, если он будет присутствовать в вашей жизни, то вас ждёт большой успех, и вы добьётесь целей, которые для себя поставите. Поздравляю вас, желаю хорошего настроения и удачи!
В этом году награждение стало самым важным праздником и главной победой школьной жизни для 25 юношей и девушек.
Медалями «За особые успехи в учении» и серебряными значками Озерского образования были отмечены:
Лицей №23:
Анна Гордиенко
Полина Евсеева
Дарья Коренькова
Софья Нехаева
Мария Игнатенко
Школа №25:
Юрий Трапезников
Школа №29:
Карина Гималова
Школа №30:
Александр Горшков
Анастасия Шаяхметова
Школа №33:
Светлана Гришина
Дарья Копенкина
Снежана Русская
Школа №38:
Дарья Розанова
Лицей №39:
Дана Денисова
Полина Лукина
Павел Попов
Яна Сенкевич
Артём Халимулин
Вероника Притчина
Школа №41:
Анна Бурлакова
Анастасия Патрушева
Елена Сысоева
Серебряными значками озерского образования были отмечены:
Лицей №39:
Антонина Кричфалуший
Школа №33:
Алексей Джевелло
Школа №38:
Богдан Сухоруков
Вместе с выпускниками радость разделили их родители, которым были вручены Благодарственные письма управления образования за воспитание детей, достигших значимых успехов в овладении основами наук.
Отдельно были отмечены педагоги и коллективы образовательных организаций, чей профессионализм, мудрость и педагогический талант помогли ребятам раскрыть свои способности, реализовать себя в интеллектуальной и творческой деятельности.
Благодарственными письмами за высокий уровень подготовленности выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации, способствующей формированию позитивного имиджа образования Озерского городского округа были награждены педагогические коллективы:
лицей №23 - директор Лукьянова Елена Анатольевна
школа №25 – директор Акужинов Серык Кинжигалеевич
школа №29 – директор Юдина Надежда Александровна
школа №30 – директор Ефимова Елена Витальевна
школа №33 – директор Пешкова Галина Николаевна
школа №38 – директор Васильева Светлана Ивановна
лицей №39 – директор Войтко Сергей Александрович
школа №41 – директор Волегова Елена Викторовна
В завершение торжественного события к собравшимся обратилась исполняющий обязанности начальника управления образования Оксана Втехина:
– Я очень горда за наше озерское образование. Мне хочется в очередной раз поздравить выпускников и пожелать им успешного старта во взрослую жизнь. Вы для этого старта сделали всё, но предстоит сделать ещё многое. Желаю вам, чтобы вы нашли в жизни своё любимое дело, чтобы вы ставили цели и достигали этих целей, чтобы рядом с вами были верные друзья, а родители оставались надёжной опорой и поддержкой. Самое главное, чтобы вы были счастливы!
Из актового зала дети, родители и педагоги вышли на улицу вместе, чтобы сфотографироваться на ступенях административного здания.
Фото Александра Абросимова.