Золотые наши: озерским выпускникам вручены заслуженные награды.

По традиции в начале июля в администрации округа проходит церемония награждения медалями «За особые успехи в обучении» и серебряными значками озерского образования.

Чествование выпускников, награжденных медалями, проходит в Озерском городском округе с 2004 года, а с 2012 года вручаются памятные символы – серебряные Значки озерского образования. Значков удостаиваются учащиеся, награжденные медалями «За особые успехи в учении», получившие на едином государственном экзамене 100 баллов по учебным предметам, в течение 3-х последних лет занимавшие призовые места на региональном или заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Церемонию награждения открыл глава округа Евгений Щербаков:

– Уважаемые выпускники, родители и педагоги, я поздравляю вас с успешным завершением такого важнейшего пути – учёбы в школе. Вы ответственно прошли его вместе. Ребята, вы показали свою работоспособность и целеустремлённость, вы являетесь гордостью Озерского городского округа, мы ценим ваши достижения.

Сегодня мы с радостью вручаем вам эти заслуженные награды. Желаю вам сохранить этот боевой настрой на всю жизнь, если он будет присутствовать в вашей жизни, то вас ждёт большой успех, и вы добьётесь целей, которые для себя поставите. Поздравляю вас, желаю хорошего настроения и удачи!

В этом году награждение стало самым важным праздником и главной победой школьной жизни для 25 юношей и девушек.

Медалями «За особые успехи в учении» и серебряными значками Озерского образования были отмечены:

Лицей №23:

Анна Гордиенко

Полина Евсеева

Дарья Коренькова

Софья Нехаева

Мария Игнатенко

Школа №25:

Юрий Трапезников

Школа №29:

Карина Гималова

Школа №30:

Александр Горшков

Анастасия Шаяхметова

Школа №33:

Светлана Гришина

Дарья Копенкина

Снежана Русская

Школа №38:

Дарья Розанова

Лицей №39:

Дана Денисова

Полина Лукина

Павел Попов

Яна Сенкевич

Артём Халимулин

Вероника Притчина

Школа №41:

Анна Бурлакова

Анастасия Патрушева

Елена Сысоева

Серебряными значками озерского образования были отмечены:

Лицей №39:

Антонина Кричфалуший

Школа №33:

Алексей Джевелло

Школа №38:

Богдан Сухоруков

Вместе с выпускниками радость разделили их родители, которым были вручены Благодарственные письма управления образования за воспитание детей, достигших значимых успехов в овладении основами наук.

Отдельно были отмечены педагоги и коллективы образовательных организаций, чей профессионализм, мудрость и педагогический талант помогли ребятам раскрыть свои способности, реализовать себя в интеллектуальной и творческой деятельности.

Благодарственными письмами за высокий уровень подготовленности выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации, способствующей формированию позитивного имиджа образования Озерского городского округа были награждены педагогические коллективы:

лицей №23 - директор Лукьянова Елена Анатольевна

школа №25 – директор Акужинов Серык Кинжигалеевич

школа №29 – директор Юдина Надежда Александровна

школа №30 – директор Ефимова Елена Витальевна

школа №33 – директор Пешкова Галина Николаевна

школа №38 – директор Васильева Светлана Ивановна

лицей №39 – директор Войтко Сергей Александрович

школа №41 – директор Волегова Елена Викторовна

В завершение торжественного события к собравшимся обратилась исполняющий обязанности начальника управления образования Оксана Втехина:

– Я очень горда за наше озерское образование. Мне хочется в очередной раз поздравить выпускников и пожелать им успешного старта во взрослую жизнь. Вы для этого старта сделали всё, но предстоит сделать ещё многое. Желаю вам, чтобы вы нашли в жизни своё любимое дело, чтобы вы ставили цели и достигали этих целей, чтобы рядом с вами были верные друзья, а родители оставались надёжной опорой и поддержкой. Самое главное, чтобы вы были счастливы!

Из актового зала дети, родители и педагоги вышли на улицу вместе, чтобы сфотографироваться на ступенях административного здания.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51565/