Новости с Александрой Лебедевой (08.07.2022 г.)

Еженедельный выпуск "Новостей", где мы подводим итоги, рассказываем о самом главном и интересном!

В этом выпуске:

-Мошенники не дремлют: о новых схемах мошенничества и способах как не попасться на уловки преступников, рассказали сотрудники полиции.

-В выставочном зале Центральной городской библиотеки открылась выставка, посвященная 15-летию Общественной палаты Озерского городского округа

-Озерск оказался в числе самых активных участников голосования за проекты учреждений культуры, на развитие которых в 2023 году будет выделено финансирование.

-На Егозе прошел второй рок-пикник.

-На стадионе "Труд" продолжаются игры в рамках Чемпионата Озерского городского округа по футболу.