Правила поведения на пляже.

Общие правила поведения на пляжах:

Посетители пляжей обязаны:

1. Осуществлять купание в отведенных для этого местах.

2. Выполнять требования, установленные правилами охраны жизни людей на водных объектах;

3. Не допускать порчи имущества и оборудования пляжа.

4. Информировать экстренные оперативные службы, спасателей о происшествиях на пляже и чрезвычайных ситуациях на водных объектах.

Посетителям пляжей запрещается:

1. Загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа.

2. Использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства.

3. Заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания.

4. Плавать на предметах(средствах), не предназначенных для плавания (в том числе досках, бревнах, лежаках).

5. Срывать или притапливать буйки, менять местоположение ограждений, обозначающих границы зоны купания, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений.

6. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей.

7. Играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся.

8. Подавать ложные сигналы тревоги.

9. Оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51605/