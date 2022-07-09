2-го июля у подножья Егозы прошел второй рок-пикник «ЕгозаРок»!

В связи с падением уровня воды в озере Иртяш внесены изменения постановление от 15.04.2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» Подробнее
8 июля в Озерском технологическом институте студентам вручили дипломы о высшем образовании. Поздравить выпускников пришли генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. Подробнее
Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 27.06.2022г. по 03.07.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 4 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее