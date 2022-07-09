2-го июля у подножья Егозы прошел второй рок-пикник «ЕгозаРок»!

Уважаемые жители Озерска!

В связи с падением уровня воды в озере Иртяш внесены изменения постановление от 15.04.2022 № 1083 «О мерах по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Озерского городского округа Челябинской области на 2022 год» Подробнее