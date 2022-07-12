В оздоровительном лагере «Отважных» началась третья смена.

Каникулы в самом разгаре, лето приближается к середине, и в лагере «Отважных» началась третья смена.

Она началась весело, ярко и солнечно. Ребята с интересом знакомились с территорией, воспитателями, вожатыми. В ходе ознакомительного квеста они узнали про творческий кружок, танцы и музыку. Каждый отряд выбрал себе свою песню. Воспитатели и вожатые порадовали детей классным концертом. Смешные сценки, энергичные танцы и песни понравились всем. Отряды поддерживали своих воспитателей, аплодисменты не смолкали. Дети и сами стали участниками концерта, повторяя за воспитателями движения флешмобов.

На линейке, посвящённой открытию смены, дети узнали о том, что ждёт их в ближайшие две недели.

Вместе со сменой началась интеллектуальная игра, которая показала, что все ребята очень много знают о кино, постоянно смотрят фильмы и разбираются в жанрах.

Отлично прошёл долгожданный конкурс визиток. Каждый отряд рассказал о себе в мини фильме. Благодаря ответственной подготовке и репетициям, все показали высший класс.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51618/