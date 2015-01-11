«Особые» люди встретятся на творческой площадке.

В Озерске состоится традиционный летний фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Наш мир-2022». География его участников как никогда широка: проявить себя смогут не только жители нашего округа, но и нескольких городов Челябинской области.

Фестивальной площадкой станет парк культуры и отдыха, где на сцене у главного входа выступят вокалисты, танцоры и чтецы; рядом своими талантами блеснут мастера прикладного творчества, с участием которых будет организовано несколько мастер-классов.

- Наш фестиваль всегда был открыт для иногородних участников, но такого количества заявок, как в этом году, мы еще не получали. От желающих принять в нем участие нет отбоя, к нам приедут представители Челябинска, Верхнего Уфалея, Еманжелинска, Каслей, Кыштыма, Сатки, - рассказывает о подготовке к творческому смотру председатель озерского отделения ВОИ, депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Юрий Халиков. – Чувствуется, что за время пандемии все соскучились по выступлениям и дружескому общению, фестиваль не предполагает соревновательного подхода. Я уверен, что все происходящее, будет интересно и широкому зрителю. Приглашаю горожан посетить «наш мир-2022»!

В число сподвижников, кто помогает Юрию Халикову организовывать фестиваль, входят сотрудники МБУ «ПКиО». По словам заместителя директора учреждения Лилии Баженовой, невозможно оставаться равнодушным к людям с ограниченными возможностями здоровья и их стремлению к самовыражению:

- Отбросив в сторону свои недуги и проблемы, «особые» люди встретятся вместе на сцене после трехлетнего вынужденного перерыва из-за сложной эпидемиологической обстановки. Достоинство человека - в творчестве. Поддержите талант и достоинство участников фестиваля «Наш мир -2022»! Ждем вас на центральной площади парка 23 июля, в 13.00 часов.

Озерское отделение ВОИ приветствует желание социально ответственных лиц внести свой вклад в данное мероприятие.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51646/