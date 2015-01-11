В ведомственном музее УМВД Озерска состоялась экскурсия для военнослужащих и членов их семей.

В преддверии 75-летия со дня образования Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск для военнослужащих 93 Ордена Красной звезды дивизии войск Национальной гвардии Российской Федерации и их детей председатель Совета ветеранов УМВД майор милиции в отставке Сергей Серухин провел экскурсию в ведомственном музее полиции Озерска.

Всем собравшимся Сергей Петрович рассказал историю образования органов внутренних дел города, о специфике служебной деятельности разных подразделений, а также особое внимание уделил историям подвигов советских милиционеров.

«Оперативный дежурный УВД подполковник милиции Владимир Беляев, получив сообщение о вооруженном нападении и захвате заложников в магазине на территории города, выехал на место преступления и организовал блокирование помещения. В составе группы захвата Беляев первым проник в торговый зал, незаметно подобрался к преступнику, обезоружил его, а затем задержал. За проявленное мужество и добросовестный труд в органах внутренних дел Владимир Владимирович Беляев Указом Президента Российской Федерации в 1998 году был награжден орденом Мужества» - рассказал Сергей Петрович.

Гости ознакомились с уникальными экспозициями, фотографиями прошлых лет и с материалами о деятельности органов внутренних дел в наши дни. Все участники смогли сделать фотографии на память и задать интересующие вопросы.

Всем желающим посетить музей УМВД России по ЗАТО г.Озерск обращаться к председателю Совета ветеранов УМВД Сергею Петровичу Серухину по телефону 2-00-50.