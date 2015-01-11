Сотрудники полиции Озерска проводят акцию «Пристегни велосипед!».

Уже не в первый раз в Озерске проходит акция, направленная на профилактику краж велосипедов и самокатов.

С целью профилактики и пресечения фактов хищения велосипедов и самокатов в местах, оборудованных специализированными парковочными конструкциями, сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск провели беседы с велолюбителями и настоятельно рекомендовали ребятам уделять больше внимания защите своего транспорта от преступных посягательств, не оставлять его в подъездах, тамбурах и других зонах общего доступа.

Кроме того, инспекторы отдела по делам несовершеннолетних раздали ребятам предупреждающие наклейки. Стикеры наклеили на велосипеды и самокаты, которые владельцы оставили не пристегнутыми без присмотра на улице.

Чтобы избежать кражи - обязательно пристегните велосипед или самокат, даже если оставляете свой транспорт на одну минуту, но помните, что тонкие тросы легко перекусываются. Лучше всего, если их толщина будет около пальца, это создаст трудность при их перекусывании. Примыкайте велосипед или самокат за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Хорошо оставлять велосипед или самокат в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть.

Забирайте с собой все быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше. Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда и самоката, даже если они там пристегнуты.

Сотрудники полиции еще раз предупреждают: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.