19.07 температура воздуха в Челябинской области повысится до +36С.

Плавающий светомузыкальный фонтан, новое пожарное депо, воскресная школа в храмовом комплексе в честь святителя Иоанна Златоуста – и это далеко не полный список подарков, которые Карабаш (Челябинская область) получил ко Дню металлурга и своему двухсотлетию. Дарили подарки градообразующее предприятие «Карабашмедь», Русская медная компания и губернатор Алексей Текслер. Подробнее
Сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что ей на телефон поступил входящий вызов. В ходе разговора девушка представилась сотрудником банка и в целях защиты звонков от мошенников рекомендовала установить на телефон специальную программу для блокировки подозрительных номеров. Подробнее
В Кыштыме заработал новый физкультурно-оздоровительный комплекс – спортивный объект торжественно открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона поздравил жителей города с появлением еще одного социально важного объекта, который сделает здоровый образ жизни еще ближе к людям. Подробнее
Дожди собьют удушающий зной в Челябинской области – на предстоящей неделе температура воздуха будет, в среднем, на пять градусов ниже, чем на прошлой, когда столбики термометров поднимались до 36-ти. Подробнее
Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 11.07.2022г. по 17.07.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее