В Озерске ведется контроль за экологической ситуацией.

Муниципальные экологи и полицейские провели плановый профилактический рейд, в ходе которого проверили соблюдение жителями природоохранного законодательства и Правил благоустройства Озерского городского округа.

Свой маршрут участники рейда построили с учетом обращений, поступающих в администрацию округа и УВД от неравнодушных жителей по вопросам парковки автомобилей во дворах, а также обследовали территорию, расположенную в районе ДОЛ «Отважных», которую озерчане традиционно используют для отдыха у воды.

Галина Смирнова, начальник отдела охраны окружающей среды:

- Несмотря на то, что в последнее время мы наблюдаем положительную динамику, проблема правонарушений экологических норм остается для нашего округа актуальной. Поэтому регулярный контроль за ситуацией необходим, и как показывает практика, он дает свои результаты. Они достигаются во многом благодаря ежедневному взаимодействию с сотрудниками УВД, нам оно необходимо и очень помогает в работе.

Все чаще о правонарушениях экологам и полицейским сообщают неравнодушные граждане: например, соседи жалуются на соседей об оставлении автомобилей на газонах и тротаурах. Посетив несколько дворовых территорий, специалисты нашли подтверждение изложенной в обращениях информации и побеседовали с жителями:

- Мы обратили внимание собственников жилья на то, что зачастую проблемы с нарушениями правил парковки связаны с тем, что на их придомовой территории недостаточно парковочных мест, в связи с чем требуется рассмотреть возможность по обустройству во дворе дома соответствующего пространства. Все в руках собственников жилья. Если они проявят активность и воспользуются предоставленными правами, то и закон будет соблюдаться, и комфортность окружающей среды улучшится.

Специалисты отдела охраны окружающей среды поясняют, что согласно части 1 статьи 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и части 1 статьи 36 ЖК РФ, собственникам помещений в многоквартирном жилом доме принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества.

Собственникам помещений в многоквартирном доме необходимо обратиться в управляющую организацию с инициативой о проведении общего собрания для принятия решения по вопросу благоустройства придомовой территории с указанием объема работ, сроков и порядка их финансирования (ст.36, 39, 44 ЖК РФ). В связи с тем, что расширение дворовых проездов, организация парковочных мест, ограждение газонов относится к работам капитального характера, то решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Галина Смирнова:

- В нескольких дворах мы увидели прекрасные цветники и хорошие детские площадки… Если жители многоквартирного дома решат, что им не нужна парковка, а нужен газон, они также могут сообща решить этот вопрос и тогда огородить зону отдыха бетонными сферами, блоками, вазонами, любыми другими конструкциями… В любом случае, собственники жилья должны быть вовлечены в обустройство своей придомовой территории.

В каждом дворе, где побывали участники рейда, были обнаружены поврежденные газоны: место для травы превратилось в отшлифованную площадку (по определению, газон - нетвердая поверхность земли, ограниченная от проезжей части бордюрным камнем и предназначенная для произрастания древесно-кустарниковой растительности). Факты незаконной парковки муниципальные экологи зафиксировали, но на первый раз ограничились предупреждением:

- Нашей целью было не наказать людей, а, в первую очередь, предостеречь и предупредить об ответственности за нарушения, предусмотренные законом Челябинской области от 27 мая 2010 года N 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области».

В последнее время законодатели усилили административные наказания в сфере благоустройства. Парковка автотранспорта в неположенном месте влечет за собой наложение штрафа: для граждан – от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на должностное лицо – от пяти тысяч до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Согласно данным отдела охраны окружающей среды, в 2021 году в округе было составлено 79 протоколов по этому основанию, в 2022 году – 34.

С не меньшей строгостью и постоянством муниципальные экологи и полицейские следят за соблюдением закона в части разжигания костров и сброса мусора в лесных массивах. В 2021 году к административной ответственности по соответствующим статьям закона Челябинской области от 27 мая 2010 года N 584-ЗО было составлено 36 протоколов, в 2022 году – 12. Здесь также предусмотрены серьезные штрафы:

- разведение костров, сжигание листвы, травы, частей деревьев, кустарников и другой растительности в неустановленных Правилами благоустройства местах: штраф для граждан – от одной тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

- сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, а также их сжигание: штраф для граждан – от одной тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от пяти тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 тысяч до 50 тысяч рублей.

Высадившись десантом вблизи ДОЛ «Отважных», участники рейда прошли довольно протяженный участок, который озерчане превратили в несанкционированный пляж, и обнаружили несколько костровищ и брошенных мангалов, провели беседу с гражданином, выезжавшим из лесного массива на автомобиле:

- В этом месте год от года мусора становится меньше. Все чаще горожане приезжают на дикий пляж не на машинах, а на велосипедах; собираются вместе не подвыпившими компаниями, а семьями – взрослые показывают детям пример здорового образа жизни … Это нормально, это внушает оптимизм.

На фото: в рейде приняли участие сотрудники УВД – участковый уполномоченный полиции Юрий Гиматов и инспектор ДПС Рафис Мухаметчин.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51709/