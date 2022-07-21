Жителей Южного Урала ожидают тропические выходные.

Наступающие выходные на Южном Урале будут жаркими и сырыми – синоптики прогнозируют повышение температуры до плюс 32 и дожди с грозами.

В субботу, 23 июля, на всей территории Челябинской области ожидается от 25 до 30 градусов при слабом северо-западном ветре. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 24 июля, температура повысится до плюс 27-32, усиления ветра не ожидается. По-прежнему в ряде районов кратковременные дожди с грозами.

https://dostup1.ru/society/Zhiteley-Yuzhnogo-Urala-ozhidayut-tropicheskie-vyhodnye_152137.html