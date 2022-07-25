Возможно ухудшение погодных условий 26.07.

По инициативе рабочей группы местного отделения партии «Единая Россия» на ближайшей сессии Собрания депутатов будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе недостроенной части здания акушерского корпуса (женской консультации). Подробнее
В августе-ноябре 2022 года будет осуществлена выплата единовременной социальной помощи в размере 700 рублей гражданам, достигшим на 1 октября 2022 года возраста: 55 лет - женщины, 60 лет - мужчины, имеющим регистрацию места жительства в Челябинской области и получающим пенсию не зависимо от ее вида на территории Челябинской области. Подробнее
23 июля в парке культуры и отдыха состоялся фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Наш мир-2022». Он объединил порядка 90 участников – озерчан и делегации из нескольких городов Челябинской области. Подробнее