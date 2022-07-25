У объекта незавершённого строительства появится новый владелец.

По инициативе рабочей группы местного отделения партии «Единая Россия» на ближайшей сессии Собрания депутатов будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе недостроенной части здания акушерского корпуса (женской консультации).

Напомним, что длительное время он оставался объектом незавершённого строительства. За это время администрация искала варианты решения проблемы, в том числе предлагала передать его в ведение ФМБА России и Клинической больницы №71.

Администрацией был проведён большой объём работы по восстановлению документации, позволяющей провести регистрацию права муниципальной собственности на данный объект незавершённого строительства. В январе 2022 года соответствующие документы были оформлены.

Заинтересованные инвесторы смогут принять участие в аукционе, в ходе которого определится новый владелец объекта незавершённого строительства. Муниципалитет заинтересован в том, чтобы в этом здании было открыто современное учреждение по оказанию медицинских услуг.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51743/