Кабмин расширил перечень социальных выплат, поступающих на карту «Мир».

Правительство РФ расширило перечень социальных выплат, которые будут перечисляться на карту «Мир». Соответствующее постановление уже подписано, сообщает пресс-служба кабмина.

«Решение принято, чтобы граждане могли получить положенные им выплаты без сбоев и задержек. Речь идет о ежемесячных выплатах и пособиях малоимущим, которые установлены Федеральным законом „О государственной социальной помощи“, субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи»,

— отмечают в правительстве РФ.

Также с помощью банковских карт или счетов национальной платежной системы можно будет получать компенсацию расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг.

«Эти льготы положены педагогам в сельской местности, членам семей погибших на службе военнослужащего или сотрудника МВД и другим категориям граждан. Кроме того, на карты „Мир“ будет перечисляться ежегодная выплата гражданам, награжденным знаком „Почетный донор“»,

— уточнили в кабмине.

Ранее через «Мир» можно было получать пенсии, зарплаты, пособия для безработных, выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка.

Напомним, в марте международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Карты, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать, но ими нельзя расплачиваться за границей.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kabmin-rasshiril-perechen-sotsialnykh-vyplat-postupayushchikh-na-kartu-mir/