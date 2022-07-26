Центральная городская библиотека приглашает на мероприятия в августе 2022 года

«Фотосушка-2022» в Озерске.

25 августа, в 18:00 состоится городская «Фотосушка – 2022», приуроченная к «Году народного искусства и нематериального культурного наследия России».

«Фотосушка» - международная акция по обмену фотографиями, впервые была проведена в 2011 году в Санкт-Петербурге. С тех пор «Сушка» прошла в более чем 100 городах России и мира, в нашем городе «Сушка» проходит уже в девятый раз.

Участвовать в акции может каждый, кто любит фотографировать и хочет показать свои фотоработы. Надо только прийти на площадку перед входом в Центральную городскую библиотеку (ул. Советская, 8) и повесить на веревки с помощью прищепок свои фото, предварительно подписав их и оставив свои координаты. После окончания акции происходит обмен фотографиями.

В этом году сушка называется «Фотолетопись Урала» и к участию принимаются фотографии, связанные с природой, историей, национальной культурой, самобытностью нашего края.

Гостей и участников «Фотосушки – 2022» ждут:

-душевная атмосфера и вкусные сушки;

- призы от партнеров мероприятия;

- выступление творческих коллективов г. Озерска;

- фотозона от студии воздушных шаров и подарков «Aero Boom 74»;

Хорошее настроение поддержит ведущая «Фотосушки 2022» Алла Панченко.

Дополнительная информация:

- участвовать может любой человек, независимо от возраста;

- размер и количество снимков не ограничено;

-запрещено выставлять контент: ню, пропаганда насилия и экстремизма.

Вход свободный, участие бесплатное.

Телефон для справок: 2-30-78, группа ВК https://vk.com/artozersk

«Творчество души».

С 01 августа по 30 сентября в фойе Центральной городской библиотеки будет работать выставка «Творчество души» - свои декоративно-прикладные поделки представят люди с ограниченными возможностями по зрению.

Посетителей смогут увидеть оригинальные, трогательные, позитивные изделия, выполненные в технике канзаши, оригами, квиллинга, лепки, изделия из природного материала, керамики, бисера.

Онлайн обзор выставки «Творчество души» можно посмотреть в группе в ВК https://vk.com/public183172964?w=wall-183172964_816.

Телефон для справок: 2-90-76, группа в ВК https://vk.com/public183172964?w=wall183172964_816

«PROчтение. Книга на дом».

В читальном зале Центральной городской библиотеки с 1 июля по 31 августа развернута большая выставка – «PROчтение. Книга на дом»: художественная литература из фонда читального зала». Главная ее задача – познакомить вас с книгами современной российской прозы.

Современный литературный процесс сложен. Его грамотным формированием успешно занимаются издательский холдинг «АСТ» и «Редакция Елены Шубиной».

Книги этих издательств, принадлежащие перу авторов Дины Рубиной, Алексея Иванова, Евгения Водолазкина, Людмилы Улицкой, Алексея Сальникова, Леонида Юзефовича, Гузели Яхиной, Александра Архангельского, Марины Степновой, Григория Служителя, Рената Валиуллина и других - лучшая часть коллекции художественной литературы фонда читального зала.

Вы можете прийти и взять любую книгу с выставки, а также забронировать ее по телефону 2-30-75.

«Бумажный пейзаж».

В читальном зале Центральной городской библиотеки с 19 августа по 15 сентября будет работать выставка-портрет «Бумажный пейзаж», посвященная 90-летию со дня рождения русского писателя, драматурга, переводчика и сценариста Василия Аксёнова (1932 – 2009 гг.).

Самый популярный писатель 1960-х и опальный – 1970-х, автор романов, удостоенных престижных литературных премий в 90-е, прозаик, который постоянно искал новые формы, друг своих друзей и любящий сын… Его произведения, пронизанные абсолютной внутренней свободой, жесткие и трогательные, местами ирреальные, не оставляют безучастным ни одного читателя.

На выставке представлены основные произведения Василия Аксёнова. Среди них - «Кесарево свечение», эту работу автор считал своим высшим литературным достижением и его последний законченный роман - «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках».

Бесплатные юридические онлайн-консультации.

В Центре социально-значимой информации (ЦСЗИ) Центральной городской библиотеки в августе 2022 года состоятся бесплатные юридические онлайн-консультации:

17 августа (среда), с 15:00 до 17:00 – консультацию по общегражданским вопросам проведет Черепанин Евгений Юрьевич, юрист Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

19 августа (пятница), с 16:00 до 18:00 - консультацию по вопросам пенсионного обеспечения проведет Андриянова Анна Борисовна, юрист (г. Челябинск).

24 августа (среда), с 10:00 до 12:00 - консультацию по нотариальным вопросам проведет Ситникова Наталья Борисовна, нотариус частной практики (г. Челябинск).

Предварительная запись на консультации обязательна.

Телефон для справок: 2-30-75, электронная почта: cbsozersk@mail.ru

Информация ЦБС

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51764/