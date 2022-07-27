28-го июля на корте школы №25 состоятся финальные игры по мини-футболу среди женских команд.

Как многие из вас уже знают, во вторник, 26-го июля, стартовал турнир по женскому мини-футболу.

По словам организаторов, изначально это должен был быть небольшой турнир среди непрофессиональных команд, но буквально за несколько дней он перерос в крупное для нашего города мероприятие, что лишний раз доказывает, что Озерск - город спортивный!

Почти все первые игры прошли под проливным дождем, который никак не смутил девушек. За мяч яростно боролись, лишь точным передачам мешали лужи, мгновенно, образовавшиеся на корте 25 школы.

Среди игроков были замечены озерчанки, активно участвующие в общественной и спортивной жизни Озерска, неутомимые сотрудницы ПО "Маяк", бывшие игроки команды по флаг-футболу "Охотницы" и...редактор Озерск.ру и УКС-ТВ Александра Лебедева, которая изначально была приглашена организаторами турнира осветить данное событие, но сумевшая всего за день собрать команду "Отвага".

В первый день "Отвага" проиграла "Незабудкам" 0:1, но затем выиграла 3:0 у команды "Профсоюз 2".

Сегодня, 28-го июля, футбольные баталии будут продолжены.

Тайминг:

В 17:30 доигрываются две игры со вторника.

В 18:30 полуфинал.

В 20:30 финал.

До встречи на турнире на стадионе школы 25!

Ну, и, конечно, смотрите сюжет на эту тему в ближайшем выпуске новостей на канале УКС-ТВ.