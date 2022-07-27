Итоги турнира по мини-футболу среди женских непрофессиональных команд.

Накануне на корте 25 школы завершился турнир по женскому мини-футболу среди непрофессиональных команд.
Итоги упорной борьбы за Кубок турнира:
1 место - команда «Отвага»
2 место - одна из самых юных - команда «Незабудки»
3 место у гостей из п.Новогорный - команды «Факел»
Спасибо организаторам за идею и ее реализацию!
Всем командам за бодрые, интересные игры!
До встречи на поле!
Сюжет о турнире смотрите скоро на УКС-ТВ!
Ну, а, пока, фотографии от Дениса Васильева (полный альбом доступен по ссылке: https://vk.com/album-35940924_283949511)