Итоги турнира по мини-футболу среди женских непрофессиональных команд.

Уважаемые жители Озерска!

В период с 28 июля по 01 сентября 2022 г. будут проводиться работы по восстановлению поврежденного асфальтового покрытия на участке автомобильной дороги по ул. Кирова (от перекрестка с ул. Свердлова до перекрестка с ул. Строительная). Подробнее