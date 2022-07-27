В августе заработает мера соцподдержки школьников и студентов.

В Челябинской области началась подготовка к учебному году. По постановлению губернатора Алексея Текслера, социальное пособие на подготовку детей к школе в размере 1500 рублей получат многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами.

- Такая мера социальной поддержки ежегодно предоставляется за счет средств областного бюджета в преддверии начала нового учебного года. Прием документов начинается заранее, чтобы родители могли без спешки собрать детей в школу и закупить необходимые принадлежности, – пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В этом году пособие к учебному году, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тысяч детей — на эти цели из областного бюджета выделено 59 миллионов рублей. Прием документов продлится с 1 августа до 20 октября.

Добавим, что для многодетных малоимущих семей по 1500 рублей можно получить на каждого школьника и студента среднего или высшего профессионального учебного заведения, обучающегося по очной форме обучения, в возрасте до 23 лет. Для семей с детьми-инвалидами – на каждого ребенка-инвалида, который учится в школе или является студентом среднего или высшего профессионального учебного заведения и обучается по очной форме обучения, в возрасте до 18 лет.

Источник: https://gubernia74.ru

По данным Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа, данная мера поддержки носит заявительный характер. Для ее получения жителям нашего муниципального образования необходимо обратиться в Комплексный центр по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, 1-а, каб. 204, тел. 5-55-46.

В 2021 году предоставленной возможностью воспользовались 108 заявителей, социальное пособие к новому учебному году получили 249 детей Озерского городского округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51795/