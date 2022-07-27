На берегу озера Акакуль прошла экологическая акция.

28 июля специалисты отдела охраны окружающей среды администрации округа и эковолонтеры убрали береговую зону оз. Акакуль в рамках Всероссийской акции «Вода России».

Молодые люди, которые выбирают жизнь в чистом городе и чистой стране, оказали содействие и приняли участие в очередной акции по уборке береговой линии озера Акакуль, входящей в границы округа.

- Я здесь живу, у нас очень красивая природа. Такие замечательные места, где можно отдохнуть от суеты, наполниться положительными эмоциями. Очень жаль, что некоторые взрослые люди умеют только брать от природы, вредить окружающему миру. Хорошо, что таких «некоторых» становится все меньше, а ребят с активной жизненной позицией больше. Когда каждый привыкнет убирать мусор в контейнер, тогда наш мир станет чище, - объяснила свою позицию Мира Терещенко, участница акции.

- Для меня природа – это не просто красота, это тот мир, который я заслуживаю. Я люблю рисовать и стремлюсь передать красоту любой мелочи… Ведь нам нравится созерцать картины с природой, а не с мусором на природе. Мы с Семеном Логиным с радостью приняли участие в акции. Это наш небольшой вклад в улучшение мира! - сказала Вита Терентьева, участница акции.

Муниципальные экологи выражают благодарность всем участникам и организаторам акции и призывают неравнодушных жителей присоединяться к акциям «Вода России», по всем вопросам и с предложениями можно обращаться по тел. 2-37-02.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51793/