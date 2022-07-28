В Госдуму внесут законопроект о выплате 13 пенсии в декабре — «Известия».

Осенью группа депутатов внесет в Госдуму законопроект о выплате тринадцатой пенсии перед новогодними праздниками, передает газета «Известия».

Авторы законопроекта уточняют, что установление дополнительной страховой пенсии по старости раз в год позволит повысить уровень благосостояния граждан этой категории, а также будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю жизнь работали для развития страны.

Также, по словам авторов инициативы, выплата тринадцатой пенсии станет мерой дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики в условиях сокращения импортных товаров и услуг.

По предварительным оценкам, на дополнительную выплату пенсионерам может потребоваться 654,8 миллиарда рублей из федерального бюджета.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-gosdumu-vnesut-zakonoproekt-o-vyplate-13-pensii-v-dekabre-izvestiya/