В Кыштыме закрыли для купальщиков городской пляж.

В Кыштыме введен запрет на купание на одном из городских пляжей, сообщает Управление гражданской защиты населения города.
Запрещено купание на так называемом детском пляже по улице Фабричная. Причина – несоответствие воды санитарным нормативам.
«По результатам лабораторных исследований воды в месте купания населения на улице Фабричная качество воды не соответствует нормативам по отдельным показателям. Выявлено превышение бактериологического показателя», – говорится в сообщении.
https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-zakryli-dlya-kupalschikov-gorodskoy-plyazh_152425.html