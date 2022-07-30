Волонтёр из Озерска стал участником патриотического слета «Послы Победы. Ленинград».

В воскресенье 30 июля в Санкт-Петербурге состоялся парад, посвящённый Дню Военно-морского флота. Впервые соорганизаторами для сопровождения этого события стали Волонтёры Победы.

В рамках Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград» из четырёх тысяч заявок для участия в мероприятии были приглашены сто волонтёров из 77 регионов России, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик. В число победителей конкурса вошел озерчанин руководитель Волонтеров Победы Озерского городского округа – Елисеев Николай.

Открытие патриотического слета состоялось в Мариинском дворце Санкт-Петербурга, где всех добровольцев поприветствовали руководитель ВОД «Волонтёры Победы», депутат Государственной Думы Российской Федерации - Ольга Занко, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Лидия Григорьевна Ананьева – ветеран Великой Отечественной войны и участница Полярного морского конвоя

Участники патриотического слета примут участие в образовательной программе,экскурсиях и других полезных мероприятиях, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51801/