2 августа — День Воздушно-десантных войск.

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!

Примите сердечные поздравления с Днем воздушно-десантных войск!

Этот день занимает особое место в ряду профессиональных праздников защитников Отечества, потому что ВДВ России — элитные войска, которые всегда отличались отменной выучкой, уверенностью в себе, взаимовыручкой, первоклассной техникой и вооружением. С момента своего образования «крылатая пехота» много раз доказывала, что является той силой, без которой невозможно выполнение наиболее сложных и опасных служебно-боевых задач.

В армии «голубых беретов» — десятки озерчан, в том числе те, кто участвовал в боевых действиях в горячих точках. Многие из них и сейчас, в гражданской жизни, остаются верными долгу и присяге, ощущают личную ответственность за происходящее вокруг и в любой ситуации, даже на пределе возможностей, отстаивают общечеловеческие ценности: справедливость, мир и добро.

И в наше время «голубые береты» участвуют в контртеррористических и миротворческих операциях, оставаясь верными долгу, достойными традиций тех, кто стоял у истоков создания этого рода войск. Из поколения в поколение воины-десантники делом доказывают справедливость легендарного девиза ВДВ - «никто, кроме нас».

Служба в воздушно-десантных войсках никогда не была и не будет легкой, но она была и остается почетной и престижной. Для миллионов мальчишек десантник - образец воина-богатыря, которого уважают за силу, мужество и благородство. Ваш праздник - один из самых любимых и узнаваемых в нашей стране: верим, что так будет и впредь.

От всей души желаем военнослужащим и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успехов в укреплении обороноспособности нашей страны. Пусть нерушимое братство и постоянная готовность встать на защиту Отечества всегда будут отличительными чертами всех поколений десантников!

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Уважаемые южноуральцы, военнослужащие и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск России!

Верность долгу и присяге, сила духа, отвага и мужество – качества, которые всегда отличали тех, кто предан девизу «Никто кроме нас».

Южноуральцы достойно несут службу в рядах ВДВ,с честью отстаивают государственные интересы в сложной геополитической ситуации, вносят свой вклад в укрепление обороноспособности России.«Крылатая пехота», как и прежде, на высочайшем уровне отвечает на новые вызовы и угрозы безопасности, выполняет учебные и боевые задачи.

Особая благодарность в этот день – ветеранам ВДВ. Вы сохраняете и приумножаете традиции десантного братства, многие из вас ведут важную военно-патриотическую работу с подрастающим поколением.

Желаю всем действующим и бывшим десантникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51819/