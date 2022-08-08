Информация о заболеваемости COVID-19.

Межрегиональное управление №71 информирует: в период с 01 по 07 августа. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 9-11 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Подробнее
5 августа жителей Озерска предупредили о возможном отключении от электроэнергии главного объекта водоснабжения — городского водоканала. В «Уралэнергосбыте» опубликовали информацию о долгах ряда городских предприятий и о плановых отключениях этих объектов с 8 августа. Подробнее