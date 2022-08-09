«Выключи компьютер! Пришло время дворовых игр» — девиз социального проекта «Спортивный двор».

В Озерске приступили к реализации социального проекта «Спортивный двор». Его инициатором выступил депутат Собрания депутатов Виталий Вельке, его активно поддержал депутат Василий Сметанин, актив Общественной Молодежной палаты при Собрании депутатов, Управление по физической культуре и спорту администрации округа. Цель проекта - пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и подростков округа, популяризация активного отдыха на свежем воздухе, обеспечение занятости подростков и молодежи в летний период.

Виталий Вельке:

- В это время загородные лагеря, профильные смены, трудовые отряды отработали или подходят к завершению. Мы решили напомнить ребятам и их родителям про футбол, волейбол, баскетбол, «Веселые старты», «Городки» и другие уличные игры, которые могут отвлечь подростков от компьютеров и телефонов.

Проект реализуется в два этапа: ремонт и создание безопасных условий на дворовых спортивных площадках и проведение соревнований среди молодежных команд. Для начала на округе депутата Вадима Каримова была выбрана спортивная коробка (пр. К. Маркса, 32). В ее ремонте помогали депутат Вячеслав Захаров, бойцы Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» и «Волонтеры Маяка».

Теперь на обновленном поле планируются серьезные спортивные баталии. Полным ходом идет подготовка Озерского летнего турнира по дворовому футболу среди молодежи, который уже много лет организует Общественная молодежная палата при Собрании депутатов.

Как объясняют авторы социального проекта, есть намерение постепенно производить реконструкцию всех дворовых спортивных площадок в округе и после этого на территории каждой устраивать соревнования.

Вся информация о турнире в группе ОМП ВК: vk/com\omp_74.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51899/