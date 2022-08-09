Завершаются работы по асфальтированию дороги в начале проспекта Ленина. Какие участки дорог будут следующими?

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в лице офиса федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» продолжает внедрение массовых мероприятий, направленных на формирование полезных экопривычек у населения. Подробнее
Межрегиональное управление №71 информирует: в период с 01 по 07 августа. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 9-11 августа в отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Подробнее