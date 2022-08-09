Завершаются работы по асфальтированию дороги в начале проспекта Ленина. Какие участки дорог будут следующими?

09.08 в районе начала проспекта Ленина дорожная служба ПО «Маяк» приступила к укладке асфальта в рамках муниципального контракта.

О том, когда новая дорога к Городскому парку порадует озерчан, и какие ещё дорожные работы планируются до конца сезона, смотрите в нашем репортаже.