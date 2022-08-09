Озерчанин завоевал золото в специальности «Мехатроника» на чемпионате профессионального мастерства AtomSkills–2022.

В начале августа в Екатеринбурге прошел чемпионат профессионального мастерства AtomSkills–2022, на котором блестяще проявила себя озерская сборная. В составе команды выступал Леонид Сафронов, заместитель председателя Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов.

Чемпионат AtomSkills–2022 в Екатеринбурге стал самым масштабным за всю историю и отныне носит звание крупнейшего в мире корпоративного чемпионата. На протяжении четырех конкурсных дней более 1400 работников предприятий Росатома боролись за звание лучших в 39 компетенциях.

Леонид Сафронов с командой завоевал золото в специальности «Мехатроника».

- Все команды были подготовлены хорошо. В первый день у нас уже был наполовину выполнен модуль программирования, и мы вырвались вперёд. По результатам двух дней мы выигрывали вчистую. На третий день были оптимизация и техобслуживание. Мы все сделали на максимальный балл, - рассказал Леонид.

- Чемпионат AtomSkills – это реально осязаемая и ощутимая ступень роста для профессионалов. Здесь молодежь видит, что в этой атмосфере развития, в этой обстановке вполне реально тянуться к вершинам и покорять новые горизонты в своем деле. У нас уже есть примеры, когда «выходцы» из чемпионатных компетенций становятся передовиками или даже руководителями на местах. А это залог успеха в развитии технологического суверенитета нашей страны, – подчеркнул генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

По итогам чемпионата этого года медалисты войдут в состав сборной Росатома для участия во Всероссийском чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech. Он пройдет осенью в Екатеринбурге.

Мы поздравляем Леонида с победой и желаем новых профессиональных достижений и творческих успехов!

По материалам газеты «Вестник Маяка».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51902/