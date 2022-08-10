Сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск принимают участие в приемке образовательных учреждений к новому учебному году.

С 1 по 15 августа в преддверии учебного года сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с сотрудниками из Специального управления ФПС №1 МЧС России, представителями Управления образования администрации, Прокуратуры по ЗАТО г.Озерск и других контрольно-надзорных организаций проводят комплексное обследование образовательных учреждений Озерского городского округа.

Подготовка образовательных организаций к новому учебному году проводится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Особое внимание - антитеррористической и пожарной безопасности, созданию безопасных условий пребывания, техническому состоянию зданий и благоустройству территорий.

В составе межведомственной комиссии инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Наталья Архипова провела проверку учреждений на предмет готовности к проведению профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с детьми, проверила актуальность материалов для проведения занятий по изучению правил дорожного движения, управления средствами индивидуальной мобильности, обновление учебно-тренировочных перекрестков.

В 2022-2023 учебном году в 35 образовательных учреждений Озерского городского округа придут около 12 600 учащихся и воспитанников.